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Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: 15 Bin TL Ceza Kesildi

Aydın'da Havadan Trafik Denetimi: 15 Bin TL Ceza Kesildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik gişelerinde Cayrokopter ile gerçekleştirdiği havadan trafik denetiminde 403 aracı kontrol ederek 15 bin 525 TL trafik cezası uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Germencik gişelerinde farklı tarihlerde Cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralanmaları en aza indirmek ve sürücüler üzerinde "Algılanan Yakalanma Hissini" sürekli hale getirerek trafik kurallarına uymalarını sağlamak maksadıyla; Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığına Germencik Gişelerinde faklı tarihlerde Cayrokopter ile Havadan Trafik Denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim sonucunda, 403 araç, 403 şahıs kontrol edilirken, kontroller sonucunda toplam 15 bin 525 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı. Denetime 2 Otoyol Jandarması, 1 (Cayrokopter Unsuru) katılım sağladı. Trafik Jandarması tarafından sürücülere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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