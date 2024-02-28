Aydın'da havadan drone ile trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde trafik ekipleri, havadan drone ile denetim yaptı. Ekipler; emniyet kemeri, ışık ihlali ve telefon ile araç kullanan sürücüleri havadan tespit etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından Aydın-İzmir karayolu üzerinde bulunan Kazak Kahvesi mevkii önündeki trafik ışıklarında havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Drone ile ekipler, emniyet kemeri takmayan, telefonla araç kullanan ve ışık ihlal eden sürücüleri tespit etti. Kurallara ihlal eden sürücüler, İncirliova ilçesinin girişinde bulunan uygulama noktasında durdurulup hakkında işlem yapıldı. - AYDIN