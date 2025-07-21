Aydın'da Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu

Aydın'da Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu
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Aydın'da Geri Manevra Yapan Araç, Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu
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Bozdoğan ilçesinde geri manevra yapan bir aracın çarptığı 76 yaşındaki Metin Akseki, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Metin Akseki, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akseki'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adamın yola savrulması yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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