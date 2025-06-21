Aydın'da Genç Kadın 4. Kattan Atlayarak Ağır Yaralandı

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Aydın Efeler ilçesinde bunalım geçiren bir genç kadın, 3. katından kendini boşluğa bıraktı. Olay anı çevredeki bir kamera tarafından kaydedildi, kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Aydın Efeler ilçesinde bir binanın 4. katından kendini boşluğa bırakan kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bunalıma girdiği öğrenilen genç bir kadın, apartmanın 3. katındaki evin balkonuna çıktı. Kadının durumunu beğenmeyen çevre sakinleri bir yandan 112 Acil Çağrı Merkez'inden yardım isterken diğer yandan da genç kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada hiç kimseye aldırış etmeyen genç kadın, balkon demirlerini aşarak kendisini boşluğa bıraktı.

Genç kadının apartmanın 3. katından kendini boşluğa bıraktığı anlar kameraya yansıdı. Genç kadının beton zemine çakıldığını görenler sinir krizi geçirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tedavi altına alındığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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