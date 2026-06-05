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İncirliova'da gasp operasyonu: 7 tutuklama

İncirliova'da gasp operasyonu: 7 tutuklama
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişinin gasp edilmesi olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişinin gasp edilmesi olayına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Haziran 2026 tarihinde İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın gasp edilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada olayın failleri olduğu belirlenen F.Z.K., M.D., N.K., K.S., E.V., O.B.O., F.S. ve M.S. isimli şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yağma/gasp suçundan işlem yapılan şüpheliler, geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklandı. Gasp edilen aracın da ele geçirildiği ve müşteki M.K.'ye teslim edildiği öğrenildi. Ayrıca operasyonda yakalanan şüphelilerden F.Z.K.'nin 21, M.D.'nin 11, N.K.'nin 8, K.S.'nin 19, E.V.'nin 43, O.B.O.'nun 18, F.S.'nin 3 ve M.S.'nin ise 23 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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