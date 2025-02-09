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Aydın'da Faturasız Kurusıkı Tabanca ile Yakalanan Şüpheliye Ceza

Aydın'da Faturasız Kurusıkı Tabanca ile Yakalanan Şüpheliye Ceza
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yapılan devriye sırasında şüpheli bir kişi faturasız kurusıkı tabanca ve ses fişeği ile yakalandı. Şahsa 11,977 TL idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 1 kişi faturasız kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde ruhsatsız silah taşımaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Karpuzlu ilçesi Akçaaabat Mahallesi'nde devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan A.K. isimli şüpheli şahıstan bir adet faturasız kurusıkı tabanca ve 2 adet ses fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 Sayılı Kanun kapsamında 11 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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