Aydın'da Eski Başhekim Gözaltına Alındı

Aydın Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi emekli doktor M.G., cezaevindeki hükümlülere usulsüz rapor düzenlediği iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Aydın'da görev yaptığı dönemde cezaevindeki hükümlülere usulsüz rapor düzenlediği iddia edilen Aydın Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi, emekli doktor M.G. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, emekli doktor M.G.'nin görev süresi boyunca cezaevinde bulunan bazı hükümlüler için gerçeğe aykırı raporlar hazırlayarak hastanede kalmalarına imkan sağladığı öne sürüldü. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 'usulsüz rapor' iddiasıyla M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G. adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
