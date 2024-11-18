Aydın'da Eş Zamanlı Çember Operasyonu: 32 Şahıs Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Çember operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Operasyonda uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan kişiler de yer alıyor.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember operasyonunda 32 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER operasyonu kapsamında; (32) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (11) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (5) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs, ifadeye yönelik aranan 18 şahıs bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan 32 şahıs arasında, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, tehdit suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 20 şahsın olduğu belirlendi. Aydın'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği aktarıldı. - AYDIN