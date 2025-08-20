Aydın'da Enişte ile Kayınbirader Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'da Enişte ile Kayınbirader Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, eniştesi V.B. ile ablasına şiddet uygulayan kayınbirader Y.Ş. arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kayınbirader ile iddiaya göre ablasına şiddet uygulayan eniştesi arasında çıkan tornavidalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ş. adlı kişi, iddiaya göre ablasını darbeden eniştesi V.B. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve tornavidaların kullanıldığı kavgada şahıslar birbirlerini vücutlarının çeşitli yerlerden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ayıramadığı şahısları kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güçlükle ayırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan enişte ve kayınbirader ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.