Aydın'da Emniyet Operasyonları: 126 Gözaltı, 289 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, siber suçlar ve trafik uygulamalarında çok sayıda suç ve suç unsuru ortaya çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir haftalık yapılan çalışmalarda faili meçhul 17 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 145 gram uyuşturucu madde ve 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 fişek bulundu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 43 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 46 internet sitesinin erişimi engellendi. Hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 38 bin 230 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 56'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

185 araç trafikten men edildi

Trafik denetimlerinde ise 16 bin 375 araç ve motosiklet kontrol edildi. Uygulamalar sonucunda 185 araç trafikten men edilirken, 5 bin 20 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının korunması için denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN