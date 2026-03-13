Haberler

Germencik ve Söke'de 16 düzensiz göçmen, 4 organizatör yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, yasadışı yollarla çıkış yapmaya çalışan 16 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan organizatörler, ceza infaz kurumuna teslim edilirken göçmenler ilgili birime yönlendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart 2026 tarihinde Germencik ve Söke ilçelerinde icra edilen yol kontrol faaliyetlerinde durdurulan üç araçta kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, S. B. (47), F. A. D. (23), Z. A. (26) ve U. K. (32) isimli organizatörlerin yönlendirmesiyle Türkiye'den yasadışı yollarla çıkış yapmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör şahıslar gözaltına alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
