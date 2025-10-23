Haberler

Aydın'da Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 17 ilçede düzensiz göçle mücadele kapsamında 2 bin 814 şahsı sorgulayarak 36 düzensiz göçmeni kontrol etti. Yapılan çalışmalarda 5 şahıs hapis cezasına yönelik, 7 şahıs ise ifadeye yönelik yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 bin 814 şahsın sorgusu yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadeleye yönelik Huzur uygulaması 17 ilçede, 62 ekip, 180 personel katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, 2 bin 814 şahsın UYAP/GBT sorgusu yapıldı, 5 şahıs hapis cezasına yönelik, 7 şahıs ifadeye yönelik yakalandı. 36 düzensiz göçmenin sorgusu yapılırken, 2 düzensiz göçmen Aydın GÖKSEM'e teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 385 araç, 2 Balıkçı Barınağı, 17 Otel, 21 Pansiyon, 4 Sezonluk Kullanılan Ağıl/ Çiftlik, 28 Metruk Bina, 42 Umuma Açık Yer, 2 Terminal kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
