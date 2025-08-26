Aydın'da Düşen Adamın İmdadına Polisi ve İtfaiye Yetişti

Aydın Efeler ilçe merkezinde evinde yalnız başına yaşayan ve düştüğü öğrenilen adamın imdadına polis ve itfaiye ekipleri yetişti. Şahıs evinden sedye ile alınarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 1959 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Serdar Ç. İsimli şahıs yalnız yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bu sırada çığlıklar atmaya başlayan şahsın bağırışları tüm mahallede yankılanmaya başladı. Şahsın ve çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalleye gelen itfaiye ekipleri polislerin de yardımı ile eve girip yaralı şahsı aldı. Sedye ile apartmandan indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm sokak ve apartmanın ayağa kalktığı olayda yaralı şahsın hastaneye götürülmesi ile hayat normale döndü. - AYDIN