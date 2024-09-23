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Aydın'da Düğün Konvoyu Silahlı İhbarla Sona Erdi

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Aydın'da bir düğün konvoyu, otomatik silahlarla ateş açıp yolu kapatarak vatandaşları rahatsız etti. Polis, yapılan ihbar üzerine olaya müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı ve uzun namlulu silahlar ele geçirdi.

Aydın'da yolu kapatan, otomatik silahlarla yeri göğü inletip araçlarla drift atan düğün konvoyuna polis müdahale etti

AYDIN - Aydın merkez Osmanyozgatlı mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında gerçekleştirilen bir düğün ve gelin alma töreni, vatandaşları çileden çıkardı. Yolu kapatıp uzun namlulu silahlarla şehir merkezinde ateş etmeye başlayan şahıslar, polisin baskını sonrası gözaltına alındı.

Olay Osman Yozgatlı Mahallesi ile Fatih Mahallesi arasında kalan Batı Aydın Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir düğünün gelin alma tören dolayısıyla düzenlenen konvoyda onlarca araç bulvar üzerinde seyretmeye başladı. Çevreye ciddi derecede rahatsızlık da veren konvoydan bir yandan silah sesleri yükselirken, diğer yandan da bazı araçlar drift atmaya başladı. Bu sırada yolu kapatıp diğer araçlara da rahatsızlık veren konvoya, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine polis takibe aldı. Bölgeyi mobeselerden de izleyen Aydın Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı ekipler bölgeye giderek olaya müdahale etti.

Polis, ihbar üzerine 2 araçta yaptığı aramada uzun namlulu 2 silah ele geçirdi. Silahlarla birlikte 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Aydın'da Düğün Konvoyu Silahlı İhbarla Sona Erdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT YALÇIN - 3.Sayfa

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