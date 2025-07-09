Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi: Kurallara Uymayanlara Ceza

Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi: Kurallara Uymayanlara Ceza
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli asayiş ve trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama gibi ihlallere odaklanıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli asayiş ve trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Aydın'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Adnan Menderes Bulvarı Abide Kavşağı'nda drone destekli uygulama yaptı. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı, yaya geçidinde yol vermeme ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde trafik ihlali yapan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde 110 araç kontrol edilirken, ayrıca asayiş ekiplerince de genel asayiş kontrolü gerçekleştirildi. Kapsamlı bir şekilde yapılan denetimlerin gün boyu belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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