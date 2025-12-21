Haberler

Kaçak kazı yaparken girdiği tünelden çıkamadı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs, girdiği tünelde mahsur kaldı. Olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yapan bir şahıs girdiği tünelde mahsur kalırken, ekiplerin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki şahıstan uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki şahsa ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatlerdir süren kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

ne hastalık bu definecilik şunun zoruna bak,sanki emin de, diyip diyip kendi de inanmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

