Aydın'da DEAŞ Operasyonu: 10 Gözaltı, 5 Tutuklama
Aydın'ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O. A (25), H. A. (35), F. A. (20), F. B. (21) ve T. İ. (24) tutuklanırken, A.Ç. (33), A.Ç (44), M.D.(29), A.O. (39) ve M. Ç (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa