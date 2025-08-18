Aydın'da 'Dallas Çetesi' Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da 'Dallas Çetesi' Operasyonu: 13 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü olduğu iddia edilen 'Dallas Çetesi'ne yönelik 14 şüpheliden 13'ü adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi merkezli 4 ayrı noktada gerçekleştirilen 'Dallas Çetesi' operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutulandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi merkezli Aydın Efeler, Muğla Datça ve Mersin olmak üzere 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ve jandarma ekiplerince müşterek olarak gerçekleştirilen "Dallas Çetesi' operasyonunda 14 ayrı adreste yapılan çalışma gerçekleştirildi. Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 14 şüpheliden 13'ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
