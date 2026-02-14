Haberler

Çocuk istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan D.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
