Aydın'da Cipin Şarampole Uçması Sonucu 3 Yaralı

Aydın'da Cipin Şarampole Uçması Sonucu 3 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi'nde sabah saatlerinde şarampole uçan cipteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z.(50) idaresindeki 09 ALU 068 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Z, yolcu konumunda bulunan N.S(60) ve E.Z(4) yaralandı. Yaralılardan N.S ve E.Z'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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