Haberler

Kontrolden çıkan cip uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan cip uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan cip kazasında sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan cip, uçurumdan yuvarlanırken, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Karacasu ilçesi Çamköy Mahallesi Çavdarkıran mevkiinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Gözataş idaresindeki 20 AOG 918 plakalı cip, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hakimiyeti kaybolan araç uçurumdan aşağıya yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü Hüseyin Gözataş (58) olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan G.K. (59) ile E.Ş. (60) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Gözataş'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi

Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi

Arda Güler'e büyük onur! Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı

Birçok insanın en büyük fobisi yolda yürürken onun başına geldi
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik

Merak edilen ismi sonunda açıkladı: Futbol aklının başına onu getirdik
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Ürdün, milli takımın Dünya Kupası maçları için resmi mesai saatlerini esnetecek

Mesaiye 2026 Dünya Kupası ayarı! Çalışma saatleri yeniden düzenlenecek
Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Ferhat Göçer’den Kanye West'e bomba gönderme: 2 ışık bir duman, 30 milyon doları aldı gitti adam

Konser bitti tartışması bitmedi: Ünlü şarkıcı Kanye'yi bombaladı