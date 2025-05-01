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Aydın'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Cinsel İstismar Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan ve 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. adlı şahıs jandarma operasyonuyla yakalandı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde hakkında '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Koçarlı ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışmada '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs Donduran Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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