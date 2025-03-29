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Aydın'da Çimento Yüklü Tır Refüje Çıktı

Aydın'da Çimento Yüklü Tır Refüje Çıktı
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İncirliova'da çimento yüklü tır, önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yapınca refüje çıktı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, yolun bir şeridi trafiğe kapandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iddiaya göre önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için fren yapan çimento yüklü tır refüje çıktı.

Kaza, Aydın-İncirliova karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki 06 EV 4765 plakalı çimento yüklü tır iddiaya gör seyir halindeyken aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için fren yaptı. Yağış nedeniyle ıslanan yolda kayan tırın kupası refüje çıktı. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Trafik, kaza yapan tırın çekici marifeti ile bölgeden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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