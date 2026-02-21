Haberler

Çakaloğlu cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Çakaloğlu cinayetinin şüphelisi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftini öldürdüğünü itiraf eden yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve deliller ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftini öldürdüğünü itiraf eden ve adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli Ş.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 Şubat 2026 tarihinde Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evlerinde ölü olarak bulunan Turgut (80) ve Nuran (80) Çakaloğlu olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera izleme, saha çalışması ve dijital veri incelemeleri neticesinde olayın failinin Ş.H. isimli yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler 20 Şubat 2026 tarihinde şüpheliyi, Efeler Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı. Ayrıca şüphelinin suç unsurlarını attığı tespit edilen İncirliova yolunda bulunan dere yatağında yapılan aramalarda, şahsın olay günü taşıdığı çanta, üzerinde bulunan pantolon ve ayakkabı ele geçirildi. Gerekli işlemlerin ardından bugün adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
'Savcıyım' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı

"Savcıyım" diyen kadının asıl mesleği ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste 'Savcıyım' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi

"Savcıyım" deyip yolcuları tehdit eden kadın için düğmeye basıldı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Otobüste 'Savcıyım' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi

"Savcıyım" deyip yolcuları tehdit eden kadın için düğmeye basıldı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor