Aydın'da 'Çember' operasyonu

Aydın genelinde yapılan 'Çember' operasyonu kapsamında iki günde 43 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı. Ayrıca şahıslardan 16'sı 0-2 yıl, 7'si 2-5 yıl, 2'si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. - AYDIN