Aydın'da 'Çember' operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Çember' operasyonunda, 43 aranan şahıs yakalandı. Operasyonda 86 tim ve 258 personel görev aldı, ve çeşitli suçlardan aranan kişiler tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik 'Çember' operasyonu gerçekleştirildi. 86 tim ve 258 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 1 FETÖ/PDY üyesi, 4 uyuşturucu, 3 yaralama, 2 dolandırıcılık, 3 tehdit, 1 cinsel suç, 11 diğer suçlar ve 18 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 43 şahıs yakalandı. Ayrıca şahıslardan 16'sı 0-2 yıl, 7'si 2-5 yıl, 2'si 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
