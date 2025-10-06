Haberler

Aydın'da Çember Operasyonu: 32 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Çember operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Operasyon, 86 unsur ve 264 personelin katılımıyla iki gün boyunca sürdü.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Çember operasyonunda 32 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak 86 unsur ve 264 personelin katılımıyla Çember operasyonu gerçekleştirildi. İki gün boyunca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı 0-2 yıla kadar hapis cezası, 1'i ise 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olduğu tespit edildi. Ayrıca yakalanan şahısların 3'ünün 'Borcunu Ödeme Şartını İhlal' suçundan, 1'inin 'Yaralama' suçundan, 1'inin 'Dolandırıcılık' suçundan, 2'sinin diğer suçlardan ve 12'sinin ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
