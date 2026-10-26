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Aydın'da Çember-147 operasyonunda iki günde 41 aranan şahıs yakalandı

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Aydın'da Çember-147 operasyonunda iki günde 41 aranan şahıs yakalandı
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Aydın genelinde jandarma ekiplerinin düzenlediği Çember-147 operasyonunda iki günde aranan 41 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, 9'unun uyuşturucu ve 4'ünün hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Aydın'da gerçekleştirilen Çember-147 operasyonu kapsamında iki günde toplam 41 aranan şahıs yakalandı.

Aydın genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince Çember-147 operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan eş zamanlı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 41 şahıs yakalandı. Şahıslardan 13'ünün 0-2 yıl, 9'unun 2-5 yıl, 6'sının 5-10 yıl, 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yakalanan şahıslardan 9'unun uyuşturucu, 4'ünün hırsızlık, 3'ünün yaralama, 3'ünün dolandırıcılık, 1'inin Cumhurbaşkanına hakaret, 1'inin görevi yaptırmamak için direnme ve 8'inin çeşitli suçlardan arandığı, 12 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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