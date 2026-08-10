Aydın'da ÇEMBER-136 Operasyonu: 27 Şahıs Yakalandı

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen ÇEMBER-136 operasyonunda 27 şahıs yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Aydın genelinde sürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 6-8 Ağustos 2026 tarihleri arasında il genelinde ÇEMBER-136 operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin 0-2 yıl, 5'inin 2-5 yıl ve 1'inin ise 5-10 yıl arası hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Öte yandan yakalanan şahısların 4'ünün hırsızlık, 3'ünün uyuşturucu, 2'sinin yaralama ve 5'inin diğer suçlardan arandığı belirtildi. Operasyonda 13 şahsın ise ifadeye yönelik arama kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı