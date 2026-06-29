Aydın'da Çember 130 operasyonu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Çember-130 Operasyonu'nda 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan kişiler bulunuyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Haziran saat 07.00 ile 27 Haziran 2026 saat 09.00 arasında il genelinde eş zamanlı Çember-130 Operasyonu düzenlendi.
81 ekip ve 240 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 6'sının ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.
Operasyonda yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan aranan 8, yağma suçundan aranan 5, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 2 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 9 kişi bulunurken, ifadeye yönelik aranan 12 kişi hakkında da gerekli işlemler yapıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN