Haberler

Aydın'da Çember 130 operasyonu

Aydın'da Çember 130 operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25-27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Çember-130 Operasyonu'nda 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu, yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından aranan kişiler bulunuyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Haziran saat 07.00 ile 27 Haziran 2026 saat 09.00 arasında il genelinde eş zamanlı Çember-130 Operasyonu düzenlendi.

81 ekip ve 240 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 11'inin 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 6'sının ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi.

Operasyonda yakalananlar arasında uyuşturucu suçundan aranan 8, yağma suçundan aranan 5, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan aranan 2 ve çeşitli diğer suçlardan aranan 9 kişi bulunurken, ifadeye yönelik aranan 12 kişi hakkında da gerekli işlemler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İyilik yapmak istedi, gençliği karardı: 7 yıl ceza alan kızının ardından gözyaşlarına boğuldu

İyilik yapmak istedi, gençliği karardı! Anne gözyaşlarına boğuldu
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi