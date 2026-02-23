Aydın'da Çember operasyonu: 41 şahıs yakalandı
Aydın'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Çember-113' operasyonunda, aranan 41 şahıs yakalandı. Operasyonda 82 unsur ve 246 personel yer alırken, yakalananlar arasında çeşitli suçlardan arananlar da bulunuyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-21 Şubat 2026 günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak "Çember-113" operasyonu gerçekleştirildi. 82 unsur ve 246 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 10'u 0-2 yıl, 10'u 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan şahıslar olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 3 uyuşturucu, 3 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 2 kasten yaralama, 1 Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, 1 tehdit, 10 diğer suçlardan, 18 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN