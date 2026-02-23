Haberler

Aydın'da Çember operasyonu: 41 şahıs yakalandı

Aydın'da Çember operasyonu: 41 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Çember-113' operasyonunda, aranan 41 şahıs yakalandı. Operasyonda 82 unsur ve 246 personel yer alırken, yakalananlar arasında çeşitli suçlardan arananlar da bulunuyor.

Aydın'da yapılan Çember operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince 41 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-21 Şubat 2026 günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak "Çember-113" operasyonu gerçekleştirildi. 82 unsur ve 246 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 10'u 0-2 yıl, 10'u 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan şahıslar olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 3 uyuşturucu, 3 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 2 kasten yaralama, 1 Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, 1 tehdit, 10 diğer suçlardan, 18 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ozan Kabak'tan beklenmedik başvuru

Ozan'dan beklenmedik başvuru
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Tüm evi buz tuttu! Nedeni de olay kadar ilginç
'Babam üniversite okuduğumu sanıyor' diyen genç kızdan pes dedirten sözler

Babası da "Kızım üniversite okuyor" diye seviniyordur
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı! Hem de defalarca