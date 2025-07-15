Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Aydın'da Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uygulamada 5 bin 427 şahıs sorgulandı, 6 kişi yakalandı. Kumar ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla 'Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında; kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarının önlenmesine yönelik yapılan denetimler geniş çaplı yürütüldü. 62 unsur ve 197 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 427 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca uygulama kapsamında 203 umuma açık iş yeri kontrol edilerek yasa dışı faaliyetlere göz açtırılmadı. Jandarma ekipleri, huzur ve güven ortamının devamı için denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış

Ayşe Tokyaz'ın katili eski polisten kan donduran plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi

Ünlü çiften ayrılık söylentilerine manidar yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.