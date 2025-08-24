Aydın'da Bıçakla Yaralama Olayı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada, göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleri alan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Çeştepe Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kıraathane önünde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y. (20) yanında bulundurduğu bıçak ile E.Ş.'yi (24) göğsünden ve karnından bıçakladı. E.Ş. kanlar içerisinde yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı E.Ş.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.Ş.'nin durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi E.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN