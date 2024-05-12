Baba-oğul tartışması feci bitti! Ölmeden önce oğlunu ihbar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hastaneye getirilen Hasan Çağlayan (53), tedavi sırasında oğlu tarafından bıçaklandığını söyledi. Çağlayan, hastanede hayatını kaybetti. Oğlu ise gözaltına alındı.

ÖLMEDEN ÖNCE KATİLİNİ SÖYLEDİ

Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi yol ayrımında saat 00.30 sıralarında 53 yaşındaki Hasan Çağlayan, karın bölgesinden bıçaklanmış bir şekilde Nazilli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumun adli vaka olarak değerlendirilmesinin ardından Çağlayan, tedavi esnasında görevlilere katilinin kim olduğunu söyledi.

ALKOL ALIRKEN BABASINI BIÇAKLADI

Oğlu H.Ç. (28) ile birlikte alkol aldıklarını ifade eden Hasan Çağlayan, o esnada oğlu H.Ç. tarafından bıçaklandığını söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Çağlayan, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu H.Ç. gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.