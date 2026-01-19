Haberler

Aydın'da bir haftada 133 aranan şahıs yakalandı

Aydın'da bir haftada 133 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 133 aranan şahıs yakalanırken, 59 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu, silah ve trafik denetimleriyle çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 133 aranan şahıs da yakayı ele verdi. Öte yandan 59 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 12-18 Ocak tarihleri arasında bir haftalık yapılan çalışmalar kapsamında toplam 36 bin 90 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 133 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 59'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Aynı dönemde meydana gelen 30 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 50 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1 kilo 923 gram uyuşturucu madde ile 221 adet uyuşturucu hap bulunurken, operasyonlarda ayrıca 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ve pompalı tüfek ile 121 adet fişeğe de el konuldu. Trafik denetimlerinde ise 19 bin 103 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 135 araç trafikten men edildi. 5 bin 551 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

Bunun adı katliam! Ortaya çıkan rapor doğruysa vay ülkenin haline
Herkes ayakta alkışladı! Sadettin Saran'dan maç sonuna damga vuran sözler

Maç biter bitmez söyledikleriyle taraftarı coşturdu
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi

Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz