Aydın'da Aranan Üç Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Aranan Üç Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan üç şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahısların toplamda hapis cezası 17 yılın üzerinde.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.F.Ç. (26) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. "Mala Zarar Verme" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Y. (31) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. (28) isimli şüpheli ise Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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