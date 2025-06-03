Aydın'da Aranan Üç Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan üç şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahısların toplamda hapis cezası 17 yılın üzerinde.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.F.Ç. (26) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. "Mala Zarar Verme" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.Y. (31) isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. (28) isimli şüpheli ise Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN