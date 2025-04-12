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Aydın'da Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
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Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan A.N.Y. isimli şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 2 dosya ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.Y. isimli şüpheli Söke-Kuşadası Karayolu üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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