Aydın'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından; infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, otodan hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, resmi kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. isimli şahıs Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN