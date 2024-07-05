Üye Girişi
Haberler

Aydın'da aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından; infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, otodan hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, resmi kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit suçlarından aranan ve hakkında 21 yıl 74 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.D. isimli şahıs Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Nazilli Aydın Güvenlik Cezaevi Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi

Bakmadan Geçme

Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Aytaç Durak'ın hastalığı nedir? Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın sağlık durumu nasıl?
20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı

20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title