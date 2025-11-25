Aydın'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Efeler ilçesinde haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan iki şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Efeler İlçesinde "Cebir, Tehdit ve Hile Kullanmak Suretiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan hakkında (5 Yıl 2 Ay 15 Gün) kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Kuşadası İlçesi "Kasten Öldürme" suçundan hakkında (7 Yıl 7 Ay) kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıslar adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN