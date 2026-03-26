Hakkında 5 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs yakayı ele verdi

Aydın'da çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 20 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen çalışmalarda; silahla tehdit, basit yaralama, hırsızlık, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından toplam 5 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

