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Aydın'da Aranan 2 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın'ın Söke ve Yenipazar ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan K.S. ve A.K. isimli şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Her iki şahıs için de uzun süreli hapis cezaları bulunuyordu.

Aydın'ın Söke ve Yenipazar ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Söke ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde hırsızlık suçundan 2 dosya ve "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. isimli şahıs yakalandı. Yenipazar ilçesi Direcik Mahallesi'nde "Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve hırsızlık" suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenipazar Jandarma Politika 3-sayfa Söke Suç

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