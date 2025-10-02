Aydın'da Apartmanda Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Aydın'ın İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Serkan A.'ya ait dairede meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartmanda bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıkarken, olayda herhangi bir can kaybı ya da dumandan etkilenen olmadı. Evde ise bir odada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AYDIN