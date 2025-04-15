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Aydın'da Apartman Mantolama İşinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Aydın'da Apartman Mantolama İşinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, apartmanın mantolama işini alan biri ile rakibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda A.D. bacağından yaralandı, H.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre bir apartmanın mantolama işi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 2351 sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın mantolama işini yapan A.D., iddiaya göre mantolama işini kendisinin almak istediğini söyleyen H.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., H.Ç.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden kurşunlarla A.D. yaralanarak yere yığılırken, H.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri A.D.'yi ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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