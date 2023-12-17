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Aydın'da Alkollü Sürücü Kaldırıma Çarptı, 2 Kişi Yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Alkollü aday sürücüsü otomobille takla attı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde alkollü olduğu öğrenilen aday sürücü kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AJY 439 plakalı otomobil sürücüsü A.A. (21), Davutlar kavşağına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu otomobil yan yatıp takla atarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla A.A., ve yolcu konumundaki kız arkadaşı olduğu belirtilen kadın Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde A.A.'nın aday sürücü ehliyeti bulunduğu ve 200 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi. Otomobilini de 5 ay önce aldığı öğrenilen aday sürücünün ehliyetine el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuşadası Aydın Haberler

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