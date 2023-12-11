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Aydın'da Alkol Alan Şahıs Kendini Yakarak İntihar Etti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce eşinden ayrılan bir şahıs, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hafta önce eşinden ayrılan şahıs, iddiaya göre, alkol aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek intihar etti.

Olay, Yazı Yolu üzerindeki gölet kenarında bulunan piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B. (42) isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Alev topuna dönen adama o sırada bölgeden geçen vatandaşlar araçlarındaki yangın tüpleri ile müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, İ.B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın bir hafta önce eşinden boşandığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacasu Aydın Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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