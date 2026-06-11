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Köylülerin duyarlılığı takdir topladı

Köylülerin duyarlılığı takdir topladı
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Aydın'ın Köşk ilçesi Ilıdağ mahallesinde bir ticari araç alev aldı. Köylülerin anında müdahalesiyle yangın araziye sıçramadan söndürüldü. Araç sürücüsü kurtulurken, köy halkı duyarlılıklarıyla takdir topladı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde alev alan araç köylüleri anında müdahalesi ve yoğun çabasıyla araziye sıçramadan söndürüldü. Köylülerin duyarlılığı takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, Ilıdağ'a sebze meyve satmaya gelen İsmail A. idaresindeki 09 ACN 545 plakalı ticari araç köyün girişinde alev aldı. Sürücüsü kendini dışarı atarak kurtuldu.

Araçtan yükselen alevleri gören mahalle halkı seferber olarak yanan araca müdahale ettiler. Araçtan yükselen alevler civardaki evlere ve araziye sıçramadan söndürüldü.

Köye sebze meyve satmaya geldiği öğrenilen aracın sahibi duyarlılıklarından dolayı köy halkına teşekkür etti. Ilıdağ'ın ilin en büyük köylerinden biri olduğunu belirten Köy Muhtar Ali İhsan Bayram, pek çok sakağında itfaiye kamyonu işlemeyen köyde en büyük sıkıntının yangın tankeri bulunmaması olduğunu belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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