Aydın'da 9 Suçtan Aranan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri, 9 ayrı suçtan aranan H.G. isimli şahsı yakaladı. H.G. hakkında 9 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunuyordu. Yakalanmamak için ormanlık alanda saklanan şüphelinin ekim yaptığı 650 kök kenevir bitkisi de ele geçirildi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Buharkent ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca bir yıldır aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri 9 ayrı suçtan aranan H.G. (44) isimli şüphelinin Buharkent'te olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, hırsızlık, silahla tehdit, tehdit hakaret, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleştirilmesi olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.'yi Feslek Mahallesi'nde kıskıvrak yakaladı.

Ayrıca şüpheli şahsın, yakalanmamak amacıyla Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bulunan ormanlık alanda saklanırken uyuşturucu madde elde etmek amacıyla taraçalama yöntemi ile ektiği 650 kök kenevir bitkisi 2e yapılan operasyon ile ele geçirildi. Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

