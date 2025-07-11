Aydın'da 63 Bin Kaçak Tütün Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 63 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları kapsamında Çine ilçesi Altınova Mahallesi'nde takibe alınan bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada 63 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü C.Ç hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. - AYDIN