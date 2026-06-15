Haberler

Aydın'da umuma açık iş yerlerine sıkı denetim: "69 işletmeye cezai işlem uygulandı"

Aydın'da umuma açık iş yerlerine sıkı denetim: '69 işletmeye cezai işlem uygulandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da polis ekiplerinin 2026 yılının ilk 5 ayında umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerinde 69 iş yerine 82 idari yaptırım uygulanırken, fuhuş ve usulsüzlük tespit edilen 16 mekan mühürlendi. Ayrıca kumar oynatan 8 işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da polis ekiplerince 2026 yılının ilk 5 ayında umuma açık iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 69 iş yerine toplam 82 idari yaptırım uygulanırken, fuhuş ve çeşitli usulsüzlüklerin tespit edildiği 16 mekan mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele çalışmaları kapsamında yılın ilk 5 ayında umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bu çerçevede kent genelinde toplam 750 iş yeri denetlendi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 69 iş yerine toplam 82 idari yaptırım cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 11 ikamet ile usulsüzlüklerin belirlendiği 5 genelev mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Öte yandan, 'Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan 8 işletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye ise toplam 348 bin 120 lira idari para cezası kesildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla umuma açık iş yerlerine yönelik denetim ve kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu

Görüntüdeki ikili de yaptıkları da makam odası da ayrı olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

Olan bitene sessiz kalamadı! Mesajı çok net
Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

YKS maratonu başlıyor: 2,4 milyon aday sınavda ter dökecek

YKS için son viraj: Milyonlarca aday hazır
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz