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Aydın'da 5 adrese kaçakçılık baskınında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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Aydın'da 5 adrese kaçakçılık baskınında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Aydın'da kaçakçılık ve sahteciliğin önlenmesine yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 490 litre etil alkol, 137 kilogram açık tütün ve 81 bin 600 dolu makaron ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın'da kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ile etil alkol ve içki ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında il genelinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 490 litre etil alkol, 9 şişe içki, 35 litre içki, 107 adet alkol aroması, 81 bin 600 adet dolu makaron, 402 bin 600 adet boş makaron, 137 kilogram açık tütün ve 5 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.K., E.B., M.K. ve B.S. isimli 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.K., E.B. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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