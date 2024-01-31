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Aydın'da 404 ve 125 Suç Kaydı Bulunan İki Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 404 adet ve 125 adet suç kaydı bulunan iki aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, suç kaydı bulunan şahıslar tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 404 adet ve 125 adet suç kaydı bulunan iki aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucunda, 125 adet suç kaydı 9 adet aranması 9 yıl kesinleşmiş hapis bulunan E.K isimli şahıs ile 16 ayrı dosyadan aranan 404 adet suç kaydı bulunan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. isimli şahıslar hakkında çalışma başlatıldı. Her iki şahıs saklandıkları Pınarbaşı ve Sümer Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalanarak tutuklanıp cezaevine teslim edildi. Operasyonların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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